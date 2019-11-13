İŞKUR ile Kilimli HEM protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı

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Zonguldak'ta İŞKUR ve Kilimli Halk Eğitim Merkezi protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kilimli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü kapsamında saç yapım ve bakımı kursu açıldı. ‘’İstihdam edilebilirliğinin yüksek olması’’ sebebiyle 2019 yılında yıllık plana eklenerek açılan kursa en az ilköğretim mezunu 1835 yaş arası 20 kursiyer katıldı. 11 Kasım28 Nisan 2019 tarihleri arasında haftada 5 gün uygulanacak olan kursun eğitimi Eğitici Betül Karabacak tarafından verilecek.

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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