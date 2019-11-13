Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

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ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satan iş yeri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olay yerinde 11 boş kovan bulan polis, soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı Müftü Mahallesi Yukarı Sokak´taki telefon ve aksesuarları satan iş yerinde yaşandı. Sabah iş yerine gelen Rıfat Oğuz, dükkanın kurşunlandığını fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede, dükkanın kepenk, tabela ve camlarına çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti. 11 adet boş kovan buldu.

Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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