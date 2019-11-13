Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Köyü mesire alanında O.D (31 )isimli şahsın idaresindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri ve olaya müdahale eden jandarma devriyesi tarafından yanan araç söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında yaralanan herhangi bir kimse olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yanan araç üzerinde yapılan ilk incelemede, yangının aracın motor kısmından başladığı, muhtemelen elektrik aksamında arızanın olması neticesinde aracın yandığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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