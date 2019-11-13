Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Mali Sekreteri ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Derya Akbıyık, Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Başkan vekilliği görevine getirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında bu kararın alındığını belirten Derya Akbıyık, şunları söyledi:

"Hafta sonu çeşitli toplantılar için İstanbul'daydım. İstanbul'da Avrasya gazeteciler Cemiyeti'nin misafiri olduk. Burada 2 gün toplantılara katıldım. hem Türkiye Gazeteciler Federasyonu hem de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın Vakfı'nın yönetim kurulunda yer alıyoruz. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Gazeteciler Cemiyeti basın Vakfı genel başkan vekilliği görevine getirildim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın vakfı çok önemli bir kuruluş. genel başkanımız Yılmaz Karaca ve bizlerde yönetim kurulunda yer alıyoruz. uzun zamandır da orada görev yapmaktayım. yapılan Yönetim Kurulu toplantısında genel başkan vekilliğine Zonguldak cemiyet başkanı olarak ve Derya Akbıyık olarak beni uygun gördüler. bu Tabii ki çok önemli bir görev ve sorumluluktur. hem Gazeteciler Cemiyeti'nde hem Türk dünyasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. önümüzdeki günlerde Bulgaristan ve Yunanistan gezi ve toplantılar olacak. Daha sonra 2020 yılında Özbekistan olacak. Daha önce de basın şuraları yapılmıştı. genel başkan vekilliği görevini Zonguldakımıza hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak biliyorsunuz hem Türkiye Gazeteciler Federasyonu da hem de Türk dünyası gazeteciler Federasyonu Türk dünyasında sıkça Federasyonda önemli görevler almaktayız. Bu yeni görevimiz Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ve şahsınıza ilimize Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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