Zonguldak'ta çocuklara özel pizza workshop atölyesi düzenlenecek

Zonguldak'ta "Eksimayaustad" pizza workshop Meyz CafeResturantta 5 ile 13 yaş arası çocuklara özel etkinlik düzenlenecek.

Excutive Chef şef Beytullah Yalçın tarafından MeyzCafeResturantta 17 Kasım Pazar günü saat: 14.00 16.30 arasında 5 ile 13 yaş üzeri çocuklara pizza whorksop eğitimi verilecek. İsterlerse çocuklar bir büyükleriyle de katılabilecekleri pizza atölyesi için bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0533 267 67 67 0542 822 50 80 nolu numaraları arayabilirler ve masaj atabilecek. Kafe Müdürü Serhat Doğanay, 17 Kasım Pazar günü saat: 14.00 16.30 arası Meyz CafeResturantta yapılacak atölye çalışmaları hakkında şunları söyledi: "5 yaş üzeri çocuklar için bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlik pizza atölyesi adı altında olacak. Ankara'dan bu işte çok tecrübesi olan ve tüm Türkiye de bu tür etkinlikleri yapan hocamız Beytullah Yalçın gelecek. Çok etkin bir isim konusunda hocamız. Biz burada çocukları atölye çalışmasına başlatmış olacağız. Bu bir ilk çalışmamış olacak. Daha sonraki haftalarda farklı etkinliklerde aynı hocayla ve bu hoca gibi konusunda uzman olan üstatlar ile bu atölye çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunlar ekşi mayalı ekmek ve sıcak çikolata atölyeleri gibi devam edecek. Katılım ücretin çok fazla umursamıyoruz. Bizim amacımız bu tip etkinliklerin insanların beğenilerine sunup beğeneceklerinden eminiz biz. Çünkü biz kendimiz gittik katıldık Ankara'da bu eğitimlere çok fazla biz ücreti ön plana çıkarmak istemiyoruz. Zonguldak'ta da ilk defa böyle bir projeyi kendimiz gerçekleştireceğiz. Bu işin sınırı yok gibi çünkü o kadar çok atölye çalışmaları yapılıyor ki Zonguldak dışında biz bunları takip ediyoruz. Aynı atölye çalışmaları tekrar tekrar yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü şöyle, insanlar katıldığı zaman bu atölye çalışmalarına inanılmaz zevk alıyor ve insanlardan bize talep geleceğinden adımız gibi eminiz" dedi.

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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