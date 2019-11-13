Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, nitelikli cinsel saldırıdan aranan cezaevi firarisi V.Y. (38) jandarmadan kaçarken ayağını kırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan V.Y. tutuklandı.

Kastamonu´nun Araç ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu´ndan 6 Ağustos´ta firar eden V.Y.´nin, Çaycuma ilçesine bağlı Musausta köyünde olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Aynı zamanda nitelikli cinsel saldırı suçundan da arama kaydı bulunan V.Y., jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında düşen V.Y., yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan V.Y.'nin sağ ayağının kırıldığı belirlendi.

Tedavisinin ardından gözaltın alınan V.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Hükümlü veya tutuklunun kaçması´ ve `Nitelikli cinsel saldırı´ suçlarından tutuklandı.



ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.