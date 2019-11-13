Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

DHA

ZONGULDAK Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı hakkında, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Saadettin Dede ile arasında yaşanan tartışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

ZONGULDAK Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı hakkında, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Saadettin Dede ile arasında yaşanan tartışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce haziran ayında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı. Aralarında Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Saadettin Dede'nin de yer aldığı 7 okul müdürü, iddiaya göre, toplantıya 2 dakika geç kaldı. Okul müdürleri, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı'nın talimatıyla geç kaldıkları gerekçesiyle toplantıya alınmazken, savunmaları istendi. Savunmasını yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Dede ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı, olaydan kısa süre sonra bir şube müdürünün odasında karşılaştı. İkili arasında başlayan konuşma, Kapıcı'nın 'Savunmanı yaptın mı?' diye sorması üzerine tartışmaya dönüştü.
Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Poyraz, tartışma sırasında müdür vekili Murat Kapıcı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Poyraz, Kapıcı hakkında 'Cumhurbaşkanı´na hakaret' suçundan kamu davası açılmasını talep etti.
BAKANLIKTAN SORUŞTURMA
Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca da müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da Murat Kapıcı hakkında, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret' ve 'dini değerlerle yönelik hakaret' suçlarından soruşturma başlatarak, tarafların ifadelerini aldı. Diğer şube müdürlerinin de tanık olarak ifadelerini alan savcılığın soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

ZONGULDAK

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı "Altınları ben aldım ama ben öldürmedim”
YEREL HABERLER Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı ...
İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
YEREL HABERLER İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı
Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti Parke makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti Parke ...
Zonguldak'ta çocuklara özel pizza workshop atölyesi düzenlenecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çocuklara özel pizza workshop atölyesi ...
Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret
YEREL HABERLER Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret
Akbıyık, Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi
YEREL HABERLER Akbıyık, Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel ...
Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti
YEREL HABERLER Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti
Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma
Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak ...
Altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
YEREL HABERLER Altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü ...
Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
YEREL HABERLER Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
Prof. Dr. Kutoğlu: Karadeniz'de faylanma varsa incelenmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Karadeniz'de faylanma varsa ...
GMİS’ten yeni madencilere seminer
YEREL HABERLER GMİS’ten yeni madencilere seminer
İŞKUR ile Kilimli HEM protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı
YEREL HABERLER İŞKUR ile Kilimli HEM protokolüyle saç yapım ve ...
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erdemir’den kültür sanat faaliyetlerine bir destek daha
YEREL HABERLER Erdemir’den kültür sanat faaliyetlerine bir destek ...
Zonguldak’ta son bahar
YEREL HABERLER Zonguldak’ta son bahar
BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Gayrimenkul değerlemede maalesef afete karşı güvenli bina zemin belgesi aranmıyor" "AFAD zeminlerle ilgili çalışmaları yaptığı için binaların da envanterinin olması lazım"
YEREL HABERLER BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan ...
Kdz. Ereğli MÜSİAD yönetimi fidan dikti
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MÜSİAD yönetimi fidan dikti
Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış
YEREL HABERLER Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış
Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti
Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp gözyaşı dökmüş
YEREL HABERLER Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X