Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulundan fidan dikimi

Devrek’te Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu tarafından okul bahçesinde fidan dikimi hayata geçirildi. Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi, Devrek Anadolu Lisesi, Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, Misakı Milli İlkokulu işbirliğinde gerçekleştirilen 7 Okul 1 Atölye projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerinin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Devrek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Atlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programda 70 fidan toprakla buluşturuldu.

Proje Sorumlusu Zeynep Kalıncı düzenlenen organizasyonla ilgili şunları söyledi: ” Devrek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle, bir e twinning projesi olarak yürütülen 7 okul 1 Atölye projesi için her okuldan gönüllü öğretmenler projeyi koordine etmektedir. Projemiz kapsamında gönüllü olarak her ay farklı bir atölye düzenlemekteyiz. Geçtiğimiz ay bilim atölyesini geride bıraktık, ikinci atölyemiz olan bu etkinlikte İstiklal İlkokulu adına Yaşam Atölyesi atölye lideri olarak görev aldım. Bu atölyeyi yeşil yarınlar için çevre bilinci oluşturmak, hem de geleceğin sorumluluk sahibi bireylerini yetiştirmek adına seçtim projeyi destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Fidan dikimi hakkında ilgili bilgi veren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Müdürü Emin Yaşar ise,” Projemiz kapsamında gönüllü olarak her ay farklı bir atölye düzenlemekteyiz. Güçlü yarınlar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tasarım ve beceri atölyeleri teşvik edilmektedir. Bu atölyeler bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak belirlenmiştir. Bu projede her ay 7 okulun katılımıyla farklı bir atölyeyi ele almaktayız. Bu ay Yaşam Atölyesi kapsamında düzenlenen ağaç dikme etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

