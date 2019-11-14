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Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi

İHA

14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner tarafından Tip1Diyabetli çocuklara ailelerine ve öğretmenlerine farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla konferans verdi.

Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi

14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner tarafından Tip1Diyabetli çocuklara ailelerine ve öğretmenlerine farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla konferans verdi.
Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda sinevizyon sunumu ile vermiş olduğu konferansta, diyabetin (Şeker Hastalığı) tarihçesi, şeker hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, Tip1 diyabetli bireylere nasıl yaklaşmalıyız, herhangi bir koma halinde neler yapmalıyız konuları hakkında diyabetli bireyleri ailelerini ve öğretmenlerini interaktif bir şekilde bilgilendirdi. Düzenlenen sunum sonrasında katılımcıların diyabetle ilgili sorularını yanıtladı.

ZONGULDAK

14 Kasım 2019 Perşembe

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