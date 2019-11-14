Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi

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14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner tarafından Tip1Diyabetli çocuklara ailelerine ve öğretmenlerine farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla konferans verdi.

Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda sinevizyon sunumu ile vermiş olduğu konferansta, diyabetin (Şeker Hastalığı) tarihçesi, şeker hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, Tip1 diyabetli bireylere nasıl yaklaşmalıyız, herhangi bir koma halinde neler yapmalıyız konuları hakkında diyabetli bireyleri ailelerini ve öğretmenlerini interaktif bir şekilde bilgilendirdi. Düzenlenen sunum sonrasında katılımcıların diyabetle ilgili sorularını yanıtladı.

ZONGULDAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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