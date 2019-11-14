16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Karakavuz Köyü'nde arıcılık kursunu tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi. Çorumluoğlu 5 kursiyere toplam 50 adet kovan verdi.

16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Karakavuz Köyü’nde arıcılık kursunu tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi. Çorumluoğlu 5 kursiyere toplam 50 adet kovan verdi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Karakavuz Köyü’nü ziyaret ederek arıcılık kurusun u başarıyla tamamlayan 16 kursiyere sertifikalarının verilmesi törenine katıldı. Karakavuz Köyü’ne kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Çorumluoğlu 16 kursiyere sertifikalarını verdikten sonrası 5 kursiyere de 10’ar adetten toplam 50 adet arı kovanı teslim etti. Kaymakam Çorumluoğlu daha sonra beraberindekilerle aynı köyde yapımı tamamlanan prefabrik evin anahtarlarını ihtiyaç sahibi Aydemir Yatman’a verdi. Ziyaretlerde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Gönül Çelik ile vakıf üyeleri Mal Müdürü Nahit İnel, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Sağlık Müdürü Sezer Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Doğan Kale, İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen, Halk eğitim Müdürü Canan Ayan, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Zonguldak İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca ile Engin Temel, Hayırsever Üyeler Necmi Kuru, Recep Akdeniz, STK temsilcisi Atanur Işık, ZAYBİR temsilcisi Abdurrahman Canlı, Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat, vakıf görevlileri ve proje koordinatörü eşlik etti.

ZONGULDAK

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Türkiye’yi Sofya’da temsil edecekler
YEREL HABERLER Türkiye’yi Sofya’da temsil edecekler
2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ve 6 kişiye hapis cezası
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ...
Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar Vizyoner 19’a davet etti
YEREL HABERLER MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar Vizyoner 19’a davet ...
Başkan Keleş Pakistan’da EİT toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Keleş Pakistan’da EİT toplantısına katıldı
Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi
'Ölüm Kadın Meselesi' oyunuyla kadına şiddeti anlattılar Oyunun yazarı Nurşen Alıcıer: "Biraz hüzünlü, acı, seyirciler etkileniyor ama bunu da yapmak zorundaydık"
YEREL HABERLER 'Ölüm Kadın Meselesi' oyunuyla kadına şiddeti ...
Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulundan fidan dikimi
YEREL HABERLER Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulundan fidan dikimi
Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
YEREL HABERLER Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ...
Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı "Altınları ben aldım ama ben öldürmedim”
YEREL HABERLER Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı ...
İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
YEREL HABERLER İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı
Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti Parke makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti Parke ...
Zonguldak'ta çocuklara özel pizza workshop atölyesi düzenlenecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çocuklara özel pizza workshop atölyesi ...
Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret
YEREL HABERLER Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret
Akbıyık, Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi
YEREL HABERLER Akbıyık, Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel ...
Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti
YEREL HABERLER Elektrik aksamından çıkan yangın otomobili kül etti
Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma
Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak ...
Altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
YEREL HABERLER Altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü ...
Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
YEREL HABERLER Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X