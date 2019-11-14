Yayanın yaralandığı kaza kamerada

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ZONGULDAK´ta kavşaktan dönüş yapan otomobil Yasemin Sarı´ya (46) çarptı. Sarı yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Acılık Caddesi´nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.N. (46) yönetimindeki 67 ED 860 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı´ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Yasemin Sarı´nın yardımına sürücü ve çevredekiler koştu. Yaralı kadın, kaza yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasemin Sarı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşaktan dönüş yapan otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı´ya çarptığı ve Sarı´nın yere savrulduğu görüldü. Görüntülerde araç sürücüsünün koşarak kadının yardımına koştuğu da yer aldı.



ZONGULDAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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