Eski emniyet müdürü FETÖ’den beraat etti

Zonguldak’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.

Zonguldak’ta 20102014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan ve darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sözde 'sıkıyönetim valisi' olacağı iddia edilen Metin Seyfi Sazak, 2 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Seyfi Sazak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Sazak ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Sazak’ın üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

ZONGULDAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.