Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı sırada annesine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, M.M. idaresindeki 34 TN 7514 plakalı araçla geri geri manevra yaptığı sırada annesi Nazmiye M.’ye çarptı. Aracın altında kalan şoförün annesi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Nazmiye M. olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren M.M. karakola götürülürken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Nazmiye M. gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi.

ZONGULDAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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