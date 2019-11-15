Ormanlı’da Mevlid-i Nebi Haftası programla kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi tarafından Mevlidi Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Ormanlı Belediyesi tarafından, Ormanlı Merkez Cami’sinde Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi. Düzenlenen programda İlahiyatçı Yazar Ömer, Döngeloğlu, Çamlıca Camii Baş Müezzini Mustafa Alphayta, ve Üsküdar Çinili Camii Müezzini Dursun Şahin, Ormanlı halkına Kur’an ziyafeti ve kasideler ile dinleti sunarak, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) andı.

Düzenledikleri programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, dini ve milli duygulara sahip çıktıklarını ifade etti. Başol konuşmasında, “Mevlidi Nwbi Haftasına girdiğimiz şu günlerde bizler bunu bir program ile taçlandırmak istedik. Birbirinden değerli hocalarımızı beldemizde ağırladık ve halkımızın ilgisi de oldukça yoğun oldu. Bizler hem dini, hem de milli duygularımıza elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz, çalışacağız da. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da bu tür programlarımızı devam ettireceğiz. Halkımız programlarımıza yoğun katılım göstererek bizleri mutlu ediyor. Ben bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam aleminin Mevlidi Nebi Haftası’nı kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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