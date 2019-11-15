Milli Takım maçlarının Zonguldak'ta oynanmasını isteyen Tümer Metin'e cevap

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milli maçların Zonguldak'ta oynanmasına teklif eden eski milli futbolcu Tümer Metin'a cevap verdi. Caner, Tümer Metin'in bu konuda göndermek yaptığı belirterek, "Onun altında Zonguldak Kömürspor'un sahasının yapılmaması yatıyor" dedi.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milli takımın maçlarının Zonguldak'ta oynanmasını teklif eden eski milli futbolcu Tümer Metin'e cevap verdi. Caner, Tümer Metin'e gönderme yaptığını söyleyerek, Zonguldak Kömürspor'un kötü bir stadyum ve zeminin olduğunu söylemeye çalıştığını vurguladı. Süleyman Caner, "Tümer Metin zaten bizim sıkıntılarımızı biliyor. Geçenlerde Zonguldak'a gelerek Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nu gezme fırsatını buldu. Kendisiyle görüşüyoruz. Onunla fikir alışverişinde bulunuyoruz. O bir gönderme yapmış. Onun altında Zonguldak Kömürspor'un sahasının yapılmaması yatıyor. Milli Takım gelsin burada maçlarını yapsın. Bu sahanın nasıl bir şey olduğunu herkes görsün. Biz kadınlarımızı çocuklarımızı açık tribüne oturttuğumuzda üzülüyoruz. Resmen taşların üzerine oturuyorlar. Bu da bizim için üzücü şeyler. Bir an önce stadyumun modernize edilmesi gerek. Sahanın zeminin değişmesi gerek. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile bu konuda görüşme yapacağız. İnşallah bu konu da bir adım atarız" dedi.

ZONGULDAK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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