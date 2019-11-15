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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevinin 32. yayını çıktı

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevinin 32. yayını çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınlarının 32. kitabı yayınlandı. ÜniversiteŞehir bütünleşmesi kapsamında, içinde bulunduğu çevreye ve topluma hizmet ve sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversitenin, Zonguldak ve sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin bilimsel ve akademik faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamda üniversitenin Zonguldak’a ekonomik katkılarının ele alındığı "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi" başlıklı kitap okurlara buluştu. Prof. Dr. Yasemin Köse, Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım, Doç. Dr. Mehmet Pekkaya, Doç. Dr. Şenay Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Şarkgüneşi, Arş. Görevlileri Selim Ertan, Tahsin Erme, Uğur Ursavaş, ve Neslihan Ursavaş’ın yazar olarak yer aldığı; Zonguldak ilindeki öncü aktörler arasındaki işbirliğini sıkılaştırıcı, kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir motivasyon sunulması amacıyla çıkarılan kitapta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin son yedi yıllık dönemi (20102016) ve gelecek üç yıl projeksiyonu (20172019) dikkate alınarak on yılı kapsayan şekilde üniversitenin Zonguldak iline ekonomik etkileri araştırıldı.
Kitabın hazırlık sürecinde, ekonomik etkinin ölçülmesi amacıyla çıkarılan kitapta son yedi yıllık dönem (20102016) ve gelecek üç yıllık projeksiyon (20172019) dikkate alınarak Üniversitemizin Zonguldak iline ekonomik etkileri araştırıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, personeli ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri harcamaların Zonguldak ilindeki gelir akımı üzerine etkisini 10 yıllık (20102019) bir perspektifte inceleyen bu çalışmada üniversitenin harcamaları, personel sayısı ve personel harcamaları, öğrenci sayısı ve öğrenci harcamaları incelenen dönem boyunca artmakta ve bu artışın devam edeceği öngörülüyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin çeşitli alanlarda hızlı bir gelişme trendi sergilemesi, Üniversite’nin Zonguldak’taki rolünü ve önemini güçlendiriyor.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite yayınevinin 32. kitabında gerçekleştirilen araştırmanın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak ekonomisine etkisinin görünür hale getirilmesini ve uygulanan stratejiler dâhilinde desteklenecek sektörlerin daha etkin bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacağının öngörülmesine yardımcı olması açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Şehirle bütünleşen bir üniversite olarak, Üniversiteşehir bütünleşmesine yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini belirten Rektör Çufalı, şehrin dinamiklerinin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayan bu tür bilimsel yayınların devam edeceğini söyleyerek kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğretim üyesi ve elemanlarını tebrik etti.

ZONGULDAK

15 Kasım 2019 Cuma

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