Anadolu Gençlik Derneği İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Gençlik Derneği İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü kınadı

İHA

Anadolu Gençlik Derneği tarafından 'Müslümanlar Birleşin' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü kınadı

Anadolu Gençlik Derneği tarafından 'Müslümanlar Birleşin' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.
Madenci Anıtı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi yöneticileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde Müslümanları katlettiği ve soykırım uyguladığını ifade eden üniversite öğrencisi Enes Ertuğrul Bulut, “Dünya farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Biz hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmıyoruz. Yine biz hiçbir topluluğu renginden, ırkından ya da dilinden ötürü de hor görmüyoruz. Hangi renkten, ırktan ya da dilden olursa olsun bütün insanların Hazreti Adem’in torunları olduğuna inanıyoruz. Yine biz, Müslüman olsun ya da olmasın, tüm insanların bu dünyada daha kolay ve daha güzel bir yaşam sürme haklarının olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de insanların en hayırlıları olarak da insanlara faydalı olanları kabul ediyoruz. Hiç kimse, renginden, ırkından ya da dilinden ötürü iyi ya da kötü bir insan değildir. İnsanları iyi ya da kötü yapan tutum ve davranışlardır. Bir ırkın diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiçbir ideoloji insanlığa saadet getiremez. Tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da bir kavim için yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi düşünenler geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirirler. İşte bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği Siyonizmdir. Ve işte İsrail, Siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir. Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın baş belası olmuştur. Siyonist çeteler, 1917’den bugüne, 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirmiştir. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail demek, bozgun ve fitne demektir. İsrail demek, işgal, yağma ve talan demektir. ABD güdümündeki bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail’in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır. Küstah ve şımarık İsrail, hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Baha Ebu’l Ata ve eşi Esma Ebu’l Ata şehit olmuşlardır. Kendi yaptığı saldırının yine Filistinlileri tehdit olarak gören İsrail abluka altından tuttuğu Gazze’yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 200'e yakın kardeşimiz de yaralanmıştır. Küstah ve şımarık İsrail bunu hep yapmaktadır. İslam ülkelerinin ABD’yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ne sivil toplum kuruluşlarının basın açıklamalarından, ne de hükümetlerin kınamalarından rahatsız olmaktadır. Müslüman halkın 'Kahrolsun İsrail' demesi de İsrail’i kahretmemektedir. İsrail’in hamasete karşı bağışıklığı vardır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yapılan basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak dağıldı.

ZONGULDAK

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Başkanı Çınar: “Vergi kanun teklifinde ki bazı maddeler yeniden değerlendirilmeli”
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Çınar: “Vergi kanun teklifinde ki bazı ...
Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu
YEREL HABERLER Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevinin 32. yayını çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevinin 32. ...
Milli Takım maçlarının Zonguldak'ta oynanmasını isteyen Tümer Metin'e cevap
YEREL HABERLER Milli Takım maçlarının Zonguldak'ta oynanmasını ...
Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış
YEREL HABERLER Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla ...
Dünya Prematüre Günü kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü kutlandı
Korktuğu için ağabeyine istismar suçlamasında bulunmuş
YEREL HABERLER Korktuğu için ağabeyine istismar suçlamasında ...
Ormanlı’da Mevlid-i Nebi Haftası programla kutlandı
YEREL HABERLER Ormanlı’da Mevlid-i Nebi Haftası programla kutlandı
5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında yakalandı Mermileri oyuncağın içine böyle gizledi
YEREL HABERLER 5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında ...
Okul öğrencileri anlamlı etkinliğe imza attı
YEREL HABERLER Okul öğrencileri anlamlı etkinliğe imza attı
Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi
YEREL HABERLER Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi
Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı
Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
Eski emniyet müdürü FETÖ’den beraat etti
YEREL HABERLER Eski emniyet müdürü FETÖ’den beraat etti
Yayanın yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Yayanın yaralandığı kaza kamerada
FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat
YEREL HABERLER FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat
2 kişinin öldüğü pazaryeri duruşmasında karar
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü pazaryeri duruşmasında karar
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Türkiye’yi Sofya’da temsil edecekler
YEREL HABERLER Türkiye’yi Sofya’da temsil edecekler
2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ve 6 kişiye hapis cezası
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ...
Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar Vizyoner 19’a davet etti
YEREL HABERLER MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar Vizyoner 19’a davet ...
16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi
YEREL HABERLER 16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi
Başkan Keleş Pakistan’da EİT toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Keleş Pakistan’da EİT toplantısına katıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X