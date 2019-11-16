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Kdz. Ereğli’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi.
Kdz. Ereğli Müftülüğü Mevlidi Nebi Haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans gerçekleştirildi. Ereğli Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan program, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti.
Yüce Peygamberimizin hayatının hangi evresine, hangi safhasına, hangi dönemine bakarsak bakalım karşımızda Mevla’mızın sunduğu gerçekten bir örnek olarak görüldüğünü ifade eden İlçe Müftüsü Recai Albayrak, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Albayrak konuşmasında, “Mevla’nın “Sen büyük bir ahlak güzelisin” dediği, bütün âlemlere rahmet kaynağı olarak sunduğu ve bütün insanlığa en büyük önder, en büyük rehber olarak, takdim ettiği Peygamber efendimize, Hazreti Muhammet’e salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Peygamberimizin hayatının hangi evresine, hangi safhasına, hangi dönemine bakarsak bakalım karşımızda Mevla’mızın sunduğu gibi müstesna bir şahsiyet, gerçekten bir örnek, gerçekten bir örnek olarak görüyoruz. Peygamber Efendimizin o güzel sevgisini yüreklerinde barındıran kardeşlerimiz, kimisi zikri, kimisi fikri ile kimisi maddi imkanları ile, kimisi de burayı hınca hınç dolduran siz değerli kardeşlerimizin bizzat gelerek burayı hınca hınç doldular. Hepinizden Allah Razı olsun” dedi.
Etkinlikte konuşma yapan Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can şu ifadelere yer verdi; "Bugün Ereğli’miz bir başka güzel, Rabbim buraya attığınız adımları cennet adımı eylesin. Sevgili Peygamberimizin sevgisi ve muhabbeti ile buraya gelirken, bizi çok seven Peygamberimiz ile de inşallah, kıyamet gününde onunla beraber Rabbimizin bize hazırladığı ebedi nimetlere cemaline hep beraber ulaşırız."
Aile hayatının önemine değinen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Mevlidi Nebi haftası boyunca Müftülüğün güzel çalışmalara imza attığını belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti. Çorumluoğlu konuşmasında, “Gençliğimiz zararlı alışkanlıklara tutmaya çalıştılar, öbür yandan da aile hayatımızı bölmeye çalıştılar. Bir geçmişimize bakın bir de şuan ki aile hayatına bakın. Ne yazık ki burada bir korozyon var, bir bozulma var. Bu toplumun da bozulması neticesini doğuracak. Biz birlik ve beraberlik içerisin de olacaksak bunun en önemli temel aile de atılacaktır. Üzülerek görüyorum çocuklar anne babalarıyla, eşler kocalarıyla konuşamaz bir toplum haline geliyoruz. Biz bu tür konferanslarla, inşallah birlik ve beraberlimiz daha da arttıracağız. Neden birlik ve beraberliğimiz arttıracağız, çünkü Müslümanların yaşadığı her yerde bugün Türk milletine ihtiyaç var. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bosna’daki Müslüman kardeşimize dokunabilelim. Biz birlik beraberlik içeresinde olalım ki Somali’de, Myanmar’da, Suriye’de, Irak’taki, dünyanın hangi noktasında olursa olsun İslam’ı yaşamış, yaşayacak ve ruhunda paylaşmış değerli kardeşlerimize güçlü bir Türkiye, güçlü bir insanlık olarak gidip yardımcı olalım. Buraya teşrif eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Program, Kdz. Ereğli Müftülüğü ilah korosunun tasavvuf musikisi sunumu ve Semazen gösterimi ile son erdi.

ZONGULDAK

16 Kasım 2019 Cumartesi

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