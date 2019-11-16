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Disleksiye Güncel Bakış konferansı

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından 'Disleksiye Güncel Bakış' konferansı gerçekleşti.

Disleksiye Güncel Bakış konferansı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından 'Disleksiye Güncel Bakış' konferansı gerçekleşti.
17 Kasım Dünya Dikleksi Haftası kapsamında Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Programa, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tokar, Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Tahsin Yavuz' da konuşmacı olarak yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 'nın ardından Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Tahsin Yavuz, yaptığı konuşmada, "Kasım ayı boyunca dernek olarak yurdumuzun her köşesinde farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Bugünde bu amaçla huzurlarınızdayız. Disleksi, okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede Nörolojik kökenli bir farklılıktır.
Disleksi, Zeka düzeyi normal ve normal üstü olan okuma hızı, okuma kalitesi, okumayı öğrenme hızı, okuduğunu anlama, anlatma becerisi yaşıtlarına ve zekasına kıyasla beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır. Disleksiyi fark edelim ve ettirelim ki bu özel çocuklarımızın yaşam kalitesi artsın. Unutmayalım çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların geleceği de onlara vereceğimiz eğitim belirler. Biz 'Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği' olarak en büyük hayalimiz ve çabamız bu özel gereksinimi olan çocuklarımızın farkına erken varılması ve onlara uygun eğitimin verilmesidir" dedi.
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tokar; "Disleksi normal ve üstün zekalı çocuklarda gerçekleşen bir öğrenme güçlüğüdür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1996 yılında tanımlanan disleksi Türkiye’de her 5 kişiden birinde mevcuttur. Çocukluk döneminde ortaya çıkar ve belirgin işaretleri vardır. Bu işaretleri anlamamız için disleksi hakkında daha çok bilinçlenmeli ve öncelikle bunun bir hastalık ve psikolojik sorun olmadığını anlamamız gerekir" şeklinde konuştu.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hakan Özak hazırladığı sunum ile katılımcılara Disleksi nedir, belirtileri nelerdir, neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.
Plaket töreninin ardından program sona erdi.

ZONGULDAK

16 Kasım 2019 Cumartesi

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