BEÜ, Tez Projesi ile Derin Arayışlar Yarışması’nda 2. oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Bitirme Tez Projesi ile Derin Arayışlar Yarışması’nda 2. oldu.

BEÜ, STM Savunma Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin, ülkenin denizaltı konusunda bilgi ve yetenek gelişimini desteklemek üzere düzenlediği ‘Derin Arayışlar Yarışması’nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Üniversitelerde denizaltı konusunda mühendislik birikimi oluşturmak ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları milli kaynaklarla gidermek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada BEÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seda Karadeniz Kartal’ın danışmanlığında, Merve Berik’in ‘İnsansız Sualtı Aracı İle Ceset ve Mayın Tanılama Çalışması ve Uygulaması ’ başlıklı lisans bitirme tez projesi, lisans bitirme tezi projesi kategorisinde 2.’lik ödülüne layık görüldü.

Gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine kadar oldukça geniş bir yelpazede farklı bölümlerde okuyan 10 farklı üniversite ve 5 farklı bölümden öğrenciler, mezunlar ve bu alanda son 5 yılda tez vermiş kişilerin katıldığı yarışma, Yüksek Lisans ve Lisans olarak iki kategoride düzenlendi. Denizcilik alanında tecrübeli isimler tarafından değerlendirilen projelerde yenilikçilik, kreatiflik, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans gibi kriterlere dikkat edildi.

ZONGULDAK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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