GMİS 73 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GMİS 73 yaşında

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak GMİS'in 73'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GMİS 73 yaşında

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak GMİS’in 73’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Adı ülkemiz madencileri ile bütünleşen ve ZonguldakBartınKarabük bölgemizin ayrılmaz bir parçası olan; ülkemizde ve dünyada, hak ve demokrasi mücadelesi tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel Maden İşçileri Sendikamızın 73’üncü yılını kutluyoruz. Sendikamız kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Şehit madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm madencilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan madenci kardeşlerimizle daha nice yıllar demokrasi, hak, hukuk mücadelemizi sürdürecek ve bu bayrağı daha iyi, noktalara taşıyacağız. 1946 yılında Dernekler Kanunu çıktıktan sonra 17 Kasım 1946 tarihinde “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” adıyla kurulan, 1947’de Sendikalar Kanunu çıkınca 9 Nisan 1947’de “Dernek” yerine “Sendika” adını alan ve 1983 tarihinden bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası adıyla görev yapan sendikamız Türkiye’nin ilk 3 sendikasından birisidir. 1848 yılında Zonguldak Maden Havzasında taşkömürü üretiminin başlamasıyla hızla büyüyen ve 1899’da ilçe olan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla 1924 yılında Cumhuriyetin ilk ili olacak kadar büyüyen; bir sanayi şehri olarak Türkiye ekonomisine can veren ve 3 il olacak kadar gelişen Zonguldak; 170 yılı aşan üretim kültürü ve yaklaşık 5 bin maden şehidiyle “Emeğin Başkenti” sıfatını aldı. Bugün resmi olarak 73 yaşında olan sendikamız, 171 yıllık bir mücadele tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye’nin, dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler ve bölge insanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Bugün geldiğimiz noktada Genel Maden İşçileri Sendikamız sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 73 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, bölge insanıyla tek yürek tek ses mücadelesine devam etmektedir. Birlikte mücadelemizle gelecek günler çok daha güzel olacak. Başta rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer ve diğer genel başkanlarımız olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.”

ZONGULDAK

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel Özürlüler Federasyonu'ndan şiddet olaylarına tepki
YEREL HABERLER Zihinsel Özürlüler Federasyonu'ndan şiddet olaylarına ...
Minikler 67 Burda'da Harika Kanatlar ile buluştu
YEREL HABERLER Minikler 67 Burda'da Harika Kanatlar ile buluştu
TFF 2. Lig. Zonguldak Kömürspor 0 : Gümüşhanespor : 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig. Zonguldak Kömürspor 0 : Gümüşhanespor : 1
Çaycuma'da Mevlid-i Nebi programı
YEREL HABERLER Çaycuma'da Mevlid-i Nebi programı
Kdz. Ereğli’de 17 yıllık hayal gerçek oluyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de 17 yıllık hayal gerçek oluyor
(Özel) İki çocuk annesi kadın beynindeki tümörlerle savaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) İki çocuk annesi kadın beynindeki tümörlerle ...
Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele ...
Zonguldak'ta, kaçak mazot yapımında kullanılan 10 bin litre 'atık yağ' ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, kaçak mazot yapımında kullanılan 10 bin ...
Kasım ayında güneşli havanında tadını denize girerek değerlendiler
YEREL HABERLER Kasım ayında güneşli havanında tadını denize girerek ...
Çarptığı yaralıyı 'ekmek servisim var' diyerek bıraktı
YEREL HABERLER Çarptığı yaralıyı 'ekmek servisim var' diyerek ...
Karadeniz´in keşfedilmeyi bekleyen beldesi Gümeli´de sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Karadeniz´in keşfedilmeyi bekleyen beldesi Gümeli´de ...
Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu
14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER 14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği ...
Maden Makinaları İmalatçıları Derneği’nin faaliyetleri BEÜ’de ele alındı
YEREL HABERLER Maden Makinaları İmalatçıları Derneği’nin ...
BEÜ, Tez Projesi ile Derin Arayışlar Yarışması’nda 2. oldu
YEREL HABERLER BEÜ, Tez Projesi ile Derin Arayışlar Yarışması’nda 2. ...
(Özel) Eskiye dayanan kültürlerle evinin dışını donattı
YEREL HABERLER (Özel) Eskiye dayanan kültürlerle evinin dışını ...
Disleksiye Güncel Bakış konferansı
YEREL HABERLER Disleksiye Güncel Bakış konferansı
Kdz. Ereğli’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Devrek Devlet Hastanesinde göz ameliyatı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Devrek Devlet Hastanesinde göz ameliyatı yapılmaya ...
Perşembe'ye yapılan halı saha tesisi açıldı
YEREL HABERLER Perşembe'ye yapılan halı saha tesisi açıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X