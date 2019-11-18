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(Özel) Minikler bilgisayar oyunu yerine hamur yoğurup, pizza yaptı

İHA

Zonguldak'ta minik çocuklar kendi elleriyle ilk kez hamur yoğurup atölye çalışması yaptı. Minikler; yaptıkları pizzaları afiyetle yedi. Teknoloji bağımlılığının her geçen gün artması sebebiyle çocukların el becerilerinin azaldığını belirten şef Beytullah Yalçın, yapılan çalışmayla miniklerin el becerilerinin artması için çabaladıklarını ifade etti.

(Özel) Minikler bilgisayar oyunu yerine hamur yoğurup, pizza yaptı

Zonguldak'ta minik çocuklar kendi elleriyle ilk kez hamur yoğurup atölye çalışması yaptı. Minikler; yaptıkları pizzaları afiyetle yedi. Teknoloji bağımlılığının her geçen gün artması sebebiyle çocukların el becerilerinin azaldığını belirten şef Beytullah Yalçın, yapılan çalışmayla miniklerin el becerilerinin artması için çabaladıklarını ifade etti.
Excutive Chef Beytullah Yalçın tarafından MeyzCafeResturantta 5 ile 13 yaş üzeri çocuklara pizza whorksop eğitimi verildi. Ailelerin de desteğiyle çocuklar kendi elleriyle hamur yoğurdu. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Minikler önce şef Yalçın ile tanıştı ardından da un ve maya ile hamur yoğurdu. Hamurun mayalanmasının ardından pizzalarını hazırlayan minikler hem eğlendi hem de öğrendi.
Minikler pişen pizzalarını da afiyetle yedi. Eğlenceli anlara sahne olan atölye çalışmasını anlatan Şef Beytullah Yalçın, "Çocuklarımızla birlikte Zonguldak'ta güzel bir etkinlik yaptık. Zonguldak'ta olmayan bazı etkinlikler de yapacağız. Gerçek çikolata, ekşi mayalı ekmek, glutensiz yaş pastalar. Şu an tüm Türkiye'de bunlar revaçta oldukları için Zonguldak'ta böyle bir etkinlik hiç olmamış. Biz çocuklarımızın kapasitesini, el becerisini güçlendirebilmek için böyle güzel etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir pizza atölyemiz de oldu. Çocuklarımız da çok sevindi. Böyle etkinliklerin Zonguldak'ta ilerlemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiki hedefimiz tüm Türkiye'de organik üzerine zor bulduğumuz ürünlerimiz ekşi mayalı ekmek üzerine güzel bir etkinlik sağlamak istiyoruz. Yurt dışından gelen hibrit tohumların çok zararlı olması sebebiyle insanlarımızı bilinçlendirip daha sağlıklı ekmekler yapılabilmesi için böyle etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Zonguldak'ta çok daha iyi adımlar atarak ismimizi herkese duyuracağız. Bu etkinliğimiz çocuklarımıza özel 513 yaş arası pizza atölyemiz. Çocuklarımızın el yeteneğini güçlendirmek için yapılan bir workshoptur. İçerisinde organik un kullandık. Hiçbir katkı maddesi yok. İçerisindeki domates sosunu bile domatesi kaynatarak yapıldı. Çocuklarımızın sağlığını etkileyebilecek hiçbir katkı maddesi yok. Çocuklarımız hamurunu kendi başına yoğurdular ve kendi başına yapacaklar. Meyve suyu eşliğinde beraber yiyecekler. Ciddi anlamda böyle etkinliklerin tüm Türkiye'de olması gerekiyor. Kendi çocuklarımızın el yeteneğini güçlendirmemiz, kendilerine güvenmelerini çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe bilgisayar alanlarına bağlı kaldıkları için el yetenekleri güçlenmiyor. O yüzden böyle bir etkinlikle çocuklarımızın ileri ki seviyelerde çok başarılı olacaklarını inanıyorum" dedi.
Etkinliğin sonunda atölye çalışmasına katılan çocuklara başarı belgeleri takdim edildi.

ZONGULDAK

18 Kasım 2019 Pazartesi

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