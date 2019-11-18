Kadınlar Hokey Süper Lig müsabakaları Zonguldak'ta oynanıyor

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig 1. etap müsabakalarında üçüncü gün heyecanı yaşandı. 11 takım ilk etabı başarıyla tamamlamak için bir birleri ile kıyasıya mücadele veriyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Zonguldak'ın ev sahipliği başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarında üçüncü gün heyecanı yaşandı. Site Spor Salonunda oynanan müsabakalarda bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oluyor.

Zonguldak Gençlik Merkezi, Kırıkkale GSK, Nizip GSK, Diyarbakır Kayapınar, Nizip HEM Spor, Gaziantep Doruk, Buca Halk Eğitim GSK, Bolu Belediyesi, Atılım Muğla Olimpik, VMY Kahramanmaraş ve Gaziantep Polisgücü olmak üzere 9 ilden 11 takım yer alıyor.2 devre 20'şer dakika üzerinden oynanan müsabakalar canlı yayın üzerinden televizyonlarda naklen veriliyor. Oynanan müsabakaların sonunda ilk etap tamamlanmış olacak.

ZONGULDAK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.