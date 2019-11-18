Motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza EreğliDevrek Karayolu’nun Delihakkı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre B.Ö. idaresindeki 81 KK 352 plakalı motosiklet, ana yola çıkış yapan 67 LT 727 plakalı minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki R.C.Ö. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesi için karakola götürülürken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

ZONGULDAK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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