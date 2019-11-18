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AK Parti Milletvekili Türkmen Ereğli-Devrek Yolu’nu inceledi

İHA

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, partisinin yöneticileri ve oda başkanları ile birlikte çalışmaları devam eden EreğliDevrek karayolunda inceleme yaptı. Gezi sırasında oda başkanları çalışmalardan dolayı Milletvekili Polat Türkmen'e teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Türkmen Ereğli-Devrek Yolu’nu inceledi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, partisinin yöneticileri ve oda başkanları ile birlikte çalışmaları devam eden EreğliDevrek karayolunda inceleme yaptı. Gezi sırasında oda başkanları çalışmalardan dolayı Milletvekili Polat Türkmen’e teşekkür etti.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, partisinin Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, il genel meclisi üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte Kdz. EreğliDevrek arası karayolunda başlayan asfalt çalışmalarını inceledi.
EreğliDevrek karayolunun bölge halkı için çok önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Türkmen, yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkmen konuşmasında “İnsanlar burayı görünce şehirde yaşamaz. Hakikaten çok güzel. Türkiye’de çok güzel şeyler yapıyoruz, tüneller, köprüler ama bizim için burası en önemlisi. Burayı hem insanlarımız önemsemişti, biz de önemsiyoruz. Bitimini de en yakın zamanda görmek istiyoruz. Altyapı olarak bizim 2 tane büyük eksiğimiz var. Birisi Zonguldak merkez Filyos yolu olarak adlandırdığımız yerin bitmesi. Tüneller inşallah Nisan ayı sonu gibi bitecek. Bir de bizim bu Devrek ve Ereğli arasının bağlantısı ana yollarda bizim en büyük eksiklerimiz. Onları da inşallah bu yıllar içerisinde bitireceğiz. Hem vatandaşımız bundan memnun olacak hem Bizler de iş yapmanın huzurunu bulacağız” dedi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun yolun yapımının tamamlanması ile insanların Çaylıoğlu’na kadar olan kısımda daha güzel bir yola kavuşacaklarını belirtirken AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’da EreğliDevrek karayolunun Çaylıoğlu’na kadar olan kısmında mutlu sona ulaşmanın kendilerini ve bölge halkını sevindirdiğini söyledi.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ise konuşmasında yapımı yılan hikâyesine dönen yolda Çaylıoğlu’na kadar olan kısımda sona gelinmesinin çok önemli olduğunu, bu yolun bölgenin ipek yolu olduğunu ifade etti. Keleş konuşmasında “Bu yol sadece Ereğli Devrek yolu değil. Bence bölgenin İpek yolu. Bunu çok önemsediğimizi söylemek istiyorum. Buradaki doğayı gördükten sonra ulaşım kolaylaştıktan sonra bölgenin ticaret hayatında, ekonomik hayatında ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Emeği geçen Herkesten Allah razı olsun. Kısmet bugüneymiş, Allah güzel havalar vererek yanımızda oldu. Katkılarından ötürü herkese teşekkür ediyorum.”
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol da konuşmasında yolun yapımının tamamlanması ile birlikte EreğliAnkara arsındaki mesafenin 1 saat daha kısalacağını dile getirdi.
Bölgede yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının Ereğli Devrek karayolunun en azından Çaylıoğlu’na kadar olan kısmının bitirilmesi ile birlikte büyük bir rahatlama yaşayacağını ve daha fazla yolcu taşıyarak kazancını artırabileceğine dikkat çekti. Civelek konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Yarın inşallah daha güzel olacak. 2 kilometre yolumuz kaldı asfaltlanacak. O da inşallah kısa zamanda bitecek. Bizim şoför esnafımızın çok önemli bir meselesi. Yol kötü olunca vatandaş Ereğli’ye gelmiyor. Yol kısalınca vatandaş Ereğli’ye gelecek, Ereğli esnafının da yüzü gülecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Milletvekili Türkmen ve beraberindekiler incelemelerin ardından iş makinelerinin önünde fotoğraf çektirdi.

ZONGULDAK

18 Kasım 2019 Pazartesi

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