Tırın dorsesi açılınca levhalara çarptı

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi mevkisindeki yol ayrımında bir tır levhalara çarptı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Ankara Kara yolunda Çaydeğirmeni beldesinden il merkezine seyir halinde olan 67 YD 555 plakalı tır Gökçebey yol ayrımında levhalara çarparak durabildi. Tırın dorsesinin açılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşakta bulunan enerji hatlarına ve levhalara çarparak maddi hasarlı kaza meydana geldi.

İddiaya göre kaza sonrası sürücünün olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

ZONGULDAK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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