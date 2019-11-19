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Damadının kız kardeşini öldüren sanığa verilen ceza düşürüldü

DHA

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının kız kardeşi Sanem Kulan'ı (27) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Yoldaş (59), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Bozma kararanını ardından tahliye edilen Yoldaş, bu kez 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının kız kardeşi Sanem Kulan'ı (27) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Yoldaş (59), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Bozma kararanını ardından tahliye edilen Yoldaş, bu kez 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ereğli´ye bağlı Murtaza Mahallesi´nde 10 Ekim 2013´de meydana gelen olayda Sanem Kulan, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Yoldaş, 2015 yılında sona eren davada, 'haksız tahrik' altında cinayeti işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, ölen Sanem Kulan´ın gönül ilişkisi yaşadığı Hasan Yoldaş ile tartıştığı, sanığa saldırdığı, daha sonra sanığın bıçağı alıp maktulü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.
Sanem Kulan´ın ailesinin avukatı Yargıtay´a başvurarak sanığın tasarlayarak cinayeti işlediğini ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini talep etti.
Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulü def etme kastı ile hareket ettiği iddiasıyla beraatini talep ederek Yargıtay´a başvurdu.
Yargıtay, sanığa verilen cezada azami düzeyde indirim yapılmak yerine makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararı bozarak 15 yıldan daha az bir ceza verilmesini talep etti.
CEZASI 12 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Hasan Yoldaş ise tekrar görülen davanın 3 Mayıs´taki duruşmasında tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Bugün görülen duruşmada ölen Sanem Kulan´ın annesi Firdevs Kulan ve babası Ramazan Kulan, iki tarafın avukatları hazır bulunurken, Hasan Yoldaş ise katılmadı.
Mahkeme heyeti, Yargıtay´ın bozma kararına uyarak sanığın haksız tahrik indirimleri ile en alt sınırdan cezalandırılmasına karar verdi. Hasan Yoldaş´ın cezası 15 yıldan 12 yıla düşürülürken cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi.
AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Sanem Kulan´ın annesi Firdevs Kulan, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada kızını öldüren sanığın 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmasını kabul edemediğini söyledi. Karara tekrar itiraz edeceklerini söyleyen Firdevs Kulan, "Ben bu sanığın tutuklanmasını istiyorum. Nasıl bu adamı bırakıyorlar. Sanık elini kolunu sallayarak geziyor. 15 yıl ceza almıştı. 12 yıla düştü cezası şimdi. Benim gencecik kızımı kasten öldürdü ve geziyor dışarıda" dedi.

ZONGULDAK

19 Kasım 2019 Salı

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