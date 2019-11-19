Başkan Alan’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın kayınpederi Köksal Baytürk son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın kayınpederi Köksal Baytürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Köksal Baytürk için ikindi namazına müteakip Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, MHP İl başkanı Varol Demirköse, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, daire müdürleri katıldı.

İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Merhum Köksal Bayrtürk’ün cenazesi asri mezarlığına defin edildi.

ZONGULDAK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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