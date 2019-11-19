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Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi yapılıyor

İHA

ZonguldakEreğli Karayolu'nun Kandilli Yolayrımı mevkisinde yapımına başlanan "Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi"nin yapım çalışmaları devam ediyor. BAKKA tarafından desteklenen projenin 2020 yılının Mart ayında bitirilip hizmete açılması bekleniyor.

Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi yapılıyor

ZonguldakEreğli Karayolu’nun Kandilli Yolayrımı mevkisinde yapımına başlanan “Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin yapım çalışmaları devam ediyor. BAKKA tarafından desteklenen projenin 2020 yılının Mart ayında bitirilip hizmete açılması bekleniyor.
Zonguldak Valiliği tarafından gündeme getirilen BAKKA, Zonguldak İl Özel İdaresi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. ZonguldakEreğli karayolu üzerinde kendi ürünlerini satışa sunan köylülerin güvenliğini sağlamak ve bölgeye ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla tasarlanan proje kapsamında 8 adet satış yeri, gezi alanları ve kafeterya yer alacak.
Proje kapsamında kafeterya ve gezi alanlarına bölgede madenciliğin gelişimini anlatan çalışmalar yapılacak. Yapımının 2020 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen “Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin nasıl işletileceği ise henüz netlik kazanmadı.

ZONGULDAK

19 Kasım 2019 Salı

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