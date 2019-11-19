Çocukların silahla oyunu kötü bitti

ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde, A.K. (8), babasının av tüfeğiyle oynarken arkadaşı M.İ.B.'yi (9) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan M.İ.B, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, Devrek Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi A.K., babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğini alarak evin garajına indi. Burada arkadaşı M.İ.B. ile oynayan A.K.'nin elindeki tüfek kazayla ateş etti. Başına, boynuna ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden M.B.İ., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan aile ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. M.İ.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Başından ve gözünden aldığı kurşunlarla ağır yaralanan M.İ.B., burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan M.İ.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



ZONGULDAK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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