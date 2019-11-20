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BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için Almanya’da

İHA

BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için Almanya’da

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odaları, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ZESOB) ve Genel Madenİş Sendikasının katılımları ile Maden Makinaları Kümelenme çalışmalarını geliştirmek amacıyla Almanya’ya ziyaret gerçekleştirdi.
Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan TR81 bölgesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen Çelik Kümelenme Projesi kapsamında Zonguldak ili için “Maden Makinaları İmalatı” küme misyonu belirlenmişti. Bu misyon doğrultusunda, üniversitemiz, kamu kurumları ve bölgede maden makinası alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve nihayetinde Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları (MAKZON) Derneği ve Kooperatifi kurulmuştu.
Kümelenme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ilk yurtdışı ziyareti 1417 Kasım 2019 tarihleri arasında Almanya’nın kömür madenciliği alanında en önde gelen Ruhr bölgesine gerçekleştirildi. Ziyarette kömür madenciliği çalışmalarına son veren Almanya’da devlet ve özel sektörde mevcut bilgi ve birikimden bölgemize maksimum düzeyde fayda sağlanması amaçlandı.
BEÜ temsilen Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik’in katıldığı ziyaret kapsamında; Essen, CastropRauxel ve Marl Belediyeleri ile görüşülerek MAKZON yapısı ve amaçları anlatılıp işbirliği olanakları tartışıldı, taş kömürü odaklı özel şirketler, kamu kurumları ve maden ocaklarına teknik ziyaretler gerçekleştirildi ve Avrupa Zonguldaklılar Derneği ile görüşüldü.

ZONGULDAK

20 Kasım 2019 Çarşamba

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