TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu Gümüşhanespor karşısında aldıkları 10'lık yenilginin kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Çaresizlikten maçları oynadığımız yerde antrenman yapıyoruz. Tesiste fareler cirit atıyor" diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, son dönemde alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü ifade etti. Eldeki imkanların kısıtlı olduğunu da ifade eden Caner, "Biz kaybettiğimiz puanları telafi ederiz diye düşünüyorduk ama maalesef sonuç iyi olmadı. Hem kendimizi üzdük hem de tribüne gelerek takımlarına sahip çıkan taraftarlarımızı üzdük. Herkesten özür dileriz. Bu sonuçlar beni ziyadesiyle gerçekten üzüyor. Bir yandan da deplasmanda Sancaktepespor'u, Düzyurtspor'u ve İnegölspor'u yenen takım yine bu takım takım. Yokluk içinde PlayOff'u zorlayan misafirhanede kalan bir takımız" diye konuştu.



"Çaresizlikten maç oynadığımız yerde antrenman yapıyoruz"

Çaresizlikten maç oynadıkları sahaya antrenman yaptıklarını söyleyen başkan Caner, "Şimdi konuşuyorlar, sahayı biz bozuyormuşuz, sahayı biz çok kullanıyormuşuz. Rahmetli Demirel'in dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik? Saha var da biz gitmedik mi? Biz top oynadığımız yere gidip de fantezi mi yapıyoruz. Antrenman yapıp sahayı bozacak kadar salak mıyız? Bu sahaya bizden başka herkes giriyor. Cirit atan giriyor, gülle atan giriyor, disk atan giriyor, Zonguldak Kömürspor o sahaya çaresizlikten giriyor. Hiç bir takım maç oynayacağı yere antrenman yapmak için girmez. Çare yok. Bir antrenman sahamız yok. Nereye gidiyoruz, Çaycuma'ya. Çaycuma'ya gitmek gelmek ne kadar? Gitsinler görsünler. İl takımı bu. Çocukların gitmesi gelmesi ayrı bir yorgunluk. Bir destek olmayınca sonuçlar kötü oluyor. Adli Tıp'a inceletseler Türkiye'de tek örneğiyiz. Antrenman sahası ve stadyumu olmayan tek takımız. Tesiste fareler cirit atıyor. Bu takım yokluk içinde 2 tane şampiyonluk yaşadı" dedi.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, yeni stadyum için de gerekli girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.



"Zonguldak'a modern bir stadyum gerek"

Zonguldak'a modern bir stadyum yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Caner, "İl Başkanımız Zeki Tosun bir açıklama yapmış butik stadyum konusunda. İnşallah gerçekleşir. Ben herkesten çok istiyorum. Zonguldak'ın modern bir stadyuma ihtiyacı var. Antrenman sahası istiyoruz ama yok. Bu işler nasıl olacak? İmkanlarımız yok. Zonguldak Kömürspor'un her kuruşa ihtiyacı var. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanımız ve İl Başkanlarımız ellerinden gelen desteği veriyor" diye konuştu.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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