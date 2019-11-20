Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği

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Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle 67 Burda AVM’de çocuk etkinliği düzenlendi.

Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle 67 Burda AVM’de çocuk etkinliği düzenlendi. Giriş katında düzenlenen etkinlikte Dernek tarafından çocuklara yüz boyama, balon etkinliği düzenleyerek Çocuk bildirgesi dağıttılar. Gün boyunca süren etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterirken gönüllerince eğlendi.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

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