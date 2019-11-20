Çaycuma'da gıda hijyeni kursu

Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda "Gıda Hijyeni" kursu düzenlendi.

Çaycuma İlçesinde okullarda hizmet veren kantinlerde çalışanlara yönelik yapılan kursa 75 kişi katıldı. İki gün süren kursta Gıda Mühendisi Mücahit Güleş ve Ziraat Mühendisi Ufuk Memiş tarafından kantinlerin, kantinlerde sunulan gıdaların ve sunum alanlarının, personelin hijyenle ilgili nelere uymaları, güvenilir gıdanın sağlanması kriterleri gibi bir çok hijyen kuralları anlatıldı. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğünden Hemşire Semra Erdaş tarafından insan sağlığı, günlük bakım ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kurs sonunda açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Kursa katılımınız nedeniyle siz kantin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kursumuza destek veren Semra Hemşire hanıma da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz kursları çok önemsiyoruz. Bazen bilmediğimiz, bazen doğru sandığımız yanlışları öğreneceğimiz bilgilerle düzeltebiliriz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmet veren siz kantin çalışanlarının hijyen konusunda eğitilmesi ayrıca önemli. İlçe Müdürlüğümüzce değişik kurslar da açıyoruz. Halen devam edenler var. Bu vesileyle kursun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.