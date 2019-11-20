Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sevgilisi ile tartışan 23 yaşındaki öğretmen, ilçedeki öğretmenevinin 7.katından aşağı sarkarak intihara teşebbüs etti. Genç öğretmeni Öğretmenevi çalışanları ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay Müftü Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin 7.katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa’dan Kdz. Ereğli ilçesine gelen 23 yaşındaki Y.N.Ş. sabah saatlerinde sevgilisi ile kavga etti. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine öğretmenevinin 7. Katındaki restoranın teras bölümüne çıkan genç öğretmen kendisini korkuluklardan aşağı sarkıtarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden öğretmenevi çalışanları genç öğretmeni uzun süren uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından polis tarafından emniyete götürülerek ifadesi alındı. Genç kadının Bursa’da özel bir okulda sınıf öğretmeni olarak çalıştığı öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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