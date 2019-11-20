Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı “Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak.

Fuara ilişkin açıklama yapan Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın sloganının “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme” olduğunu söyledi. Maden 160 tan fazla kooperatifin hizmetlerini tanıtacağı fuarda Zonguldak’tan iki kooperatifin de yer alacağını belirten Maden şöyle dedi:

"Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı “Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın sloganının “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme”dir. Katılımın oldukça yüksek olacağı Fuar’da çeşitli illerden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak. İlimizden 2 kooperatifimizin yer alacağı Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanmaktadır. Fuarda Devrek Bastonu ve Devrek Güneşi Kooperatiflerimiz yer alarak ilimizin ve Devrek ilçemizin el sanatları ürünü bastonlarımızı ve yöresel lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtma imkanı bulacaklardır. Bunun için, fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor. Kooperatifler fuar boyunca Türkiye’nin önde gelen eticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacaklardır. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacaklardır. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, eticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecektir. İlham verici başarılı kooperatif hikâyelerinin ve yurtdışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimlerin de düzenleneceği fuarda, Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi “kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyeceklerdir. Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor. Fuar açılışında, Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecektir. Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanmaya çalışılacaktır. Vatandaşlarımız fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabileceklerdir. kooperatifçilik ile ilgilenen tüm halkımızı 58 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz."

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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