Jandarma minik öğrencileri unutmadı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri minik öğrencileri ziyaret ederek çocuk günlerini kutladı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı da çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Dünya Çocuk hakları Günü kapsamında Trafik ve Asayiş timleri tarafından 500 adet jandarma dergisi ve çocuk hakları broşürü dağıtımı yapıldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen jandarma personeli miniklerin çocuk hakları gününü kutladı.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 19:01

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