Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 3 gün önce Ereğli Artıklar köyünde meydana geldi. Muzaffer Berberkayar kestiği ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Muzaffer Berberkayar'ı Ereğli´de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Muzaffer Berberkayar bugün hastanede yaşamını yitirdi. Berberkayar´ın cenazeasi yarın köyünde toprağa verilecek.
ZONGULDAK
20 Kasım 2019 Çarşamba
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