Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Erdemir’in yine küçük konukları vardı. Erdemir çalışanlarının çocukları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılan organizasyonla anne ve babalarının iş yerlerini gezdi. Ayrıca bu özel gün dolayısıyla Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Erdemir Kreşi’ndeki miniklerle bir araya geldi.

Erdemir, çalışanlarının 715 yaş arasındaki çocuklarına yönelik üçüncü etkinliğini 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde 20 çocuğun katılımıyla gerçekleştirdi. Erdemir Kültür Merkezi’nde tanıtım filmini ve iş güvenliği konusundaki bilgilendirme sunumunu izleyen çocuklar, güvenlik kamerası ekranlarından üretim tesislerini izledi. Gezi, çocukların fabrika sahasını otobüsle gezdikten sonra geldikleri itfaiye yöneticiliğinde kendileri için hazırlanmış hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Erdemir Kreşi’ndeki miniklerle de bir araya geldi. Bir süre onlarla vakit geçirerek oyunlar oynayan Oral, hediyeleriyle miniklerin yüzlerini güldürdü.

ZONGULDAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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