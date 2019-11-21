Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

DHA

ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.

ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.
Çaycuma'ya bağlı Adaköy İlkokulu Müdürü İbrahim Erman, Çaycuma Milli Emlak Müdürlüğü´nden Yeşiltepe Mahallesi´nde hobi bahçesi yapmak için arsa kiraladı. Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı yetiştirmek istedi. Bal kabakları, olgunlaştığında 40 kilograma kadar ulaştı. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı bal kabakları büyük ilgi gördü. Kabakları görünce şaşırdığını anlatan Erman, "Hobi şeklinde bahçe yapıyorum. Mesai saatlerinin dışında vaktimi burada geçiyorum. Yer elması gibi her türlü sebzeyi burada yetiştiriyorum. Kabağı ilk defa yetiştirdim. Amerikan bal kabağı diye geçiyor ismi. Özellikle bir tanesi 40 kiloya yakın oldu. Bunu olduktan sonra tarttım ben. Diğerleri de 20'şer kiloluk 4 kabağım oldu. İnsanın toprakla buluşturduğu tohumdan aldığı bu ürünler heyecanlandırıyor. Kabaklar çok ilgi çekti. Bunu yaparken çevredekiler de merak ediyor. Bunu insanlara vereceğim. Toprakla ilgili insanlarda merak uyandırdıysam mutlu olurum" dedi.

ZONGULDAK

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk ...
Jandarma minik öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma minik öğrencileri unutmadı
Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılacak
YEREL HABERLER Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da ...
Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
YEREL HABERLER Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği
YEREL HABERLER Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk ...
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
YEREL HABERLER 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından ...
990 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER 990 uyuşturucu hapla yakalandı
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Çaresizlikten maçları oynadığımız yerde antrenman yapıyoruz" "Tesiste fareler cirit atıyor. Bu takım yokluk içinde 2 tane şampiyonluk yaşadı"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: ...
BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için Almanya’da
YEREL HABERLER BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için ...
DSİ Genel Müdürü Aydın 'la Zonguldak ve bölgesi konuşuldu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın 'la Zonguldak ve bölgesi ...
Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla ...
(Özel) Türkiye'yi sarsan siyanürle ölüm vakaları BEÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy: "Bu kadar tehlikeli bir maddenin internetten alınabiliyor olması kesinlikle çözülmesi gereken bir problem"
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye'yi sarsan siyanürle ölüm vakaları BEÜ ...
Çocukların silahla oyunu kötü bitti
YEREL HABERLER Çocukların silahla oyunu kötü bitti
Motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi: 1 yaralı
“Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması” çalıştayı
YEREL HABERLER “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması” ...
Ereğli-Zonguldak karayolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli-Zonguldak karayolunda çalışmalar sürüyor
Gülüçlü kadınlar Şanlıurfa ve Gaziantep gezisine başladı
YEREL HABERLER Gülüçlü kadınlar Şanlıurfa ve Gaziantep gezisine ...
Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi yapılıyor
YEREL HABERLER Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi projesi ...
Başkan Alan’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Alan’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X