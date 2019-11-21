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Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil edecek

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü Şükrü Göçer, turnuvada Çaycuma'yı temsil edecek.

Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil edecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü Şükrü Göçer, turnuvada Çaycuma'yı temsil edecek.
Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü Şükrü Göçer, Tokat'da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Turnuvasında Zonguldak'ı, Çaycuma'yı ve Togaspor Kulübünü temsil edecek. 24 Kasım'da Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuvaya katılacak ülkeler arasında; Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Dağıstan, İnguşetya yer alıyor.
Togaspor Kulübü Başkanı Kadir Bölükçü, Göçer'e turnuvada başarılar dileyerek her zaman yanında ve destekçisi olduğu belirtti. Togaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüp Güreş Antrenörü Şükrü Göçer, Çaycuma'ya Kocaeli Kağıt Spor'dan geldi. Türkiye Şampiyonlukları, Uluslararası Dereceleri ve Avrupa Dünya Şampiyonasına katılım sağlayan Milli Güreşçi.

ZONGULDAK

21 Kasım 2019 Perşembe

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