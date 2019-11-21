Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ve milli olarak üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ve milli olarak üretildi

İHA

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yerin metrelerce altında kullandığı yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı, yerli ve milli kaynaklarla üretildi.

Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ve milli olarak üretildi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yerin metrelerce altında kullandığı yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı, yerli ve milli kaynaklarla üretildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumunun Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiği yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı, Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON) öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezi atölyelerinde yerli ve milli kaynaklarla üretildi. 20 gün süren çalışmanın ardından üretilen teçhizata "MAKZON 1" ismi verildi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler MEKSA atölyesinde üretilen teçhizatı yerinde inceledi.
Sistemin kısa sürede üretilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Kümelenme dediğimiz şeyin ben doğrusu bu işi yapabilir miyiz kafamda canlandırıyordum ama böyle kısa vadede böyle bir ürünle karşılanacağını bilmiyordum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. TTK burada, üniversite burada, dernek burada ve sanayi burada. Herkes burada el ele veriyor. Bir ucundan tutuyor ve ortaya olumlu sonuç çıkıyor. Biz maden makineleri kümelenmesi lafını ederken doğrusu muhataplarımız amacımızı tam anlayabilmiş değildi. Zaten bu iş sözlerle de anlatılamıyor. Böyle görülmesi gerekiyor. Bütün ekip teşekkürü hak ediyor. Gerçekten güzel bir imece oldu. Zonguldak'ta maden makineciliği sektöründe bu yolda alınacak çok işler var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz" dedi.
MAKZON Başkanı Murat Uzun ise, "Ülkemizin ithal ettiği bir maden makinesinin üretimiyle ilgili Zonguldak'ta henüz yeni kurulmuş olan MAKZON derneğinin üyeleri tarafından burada ZESOBMEKSA'nın üretim kısmında derneğimizin ve üniversitemizin organizasyonunda bir süreci TTK'nın önümüze koyduğu bir hedef doğrultusunda tamamladık. Çin'den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güç birliği yaparak ürettik, uygulanabilir hale getirdik. Sahada da deneyeceğiz. Hedefimiz TTK'nın önümüzdeki süreçte alacağı yaklaşık 400 metrelik bir alandaki bu milyonlarca lira demek. Bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız. Ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Ciddi anlamda bir ekonomik değer üretmek anlamına geliyor. Hem şehrimizdeki, bölgemizdeki hem de ülkemizdeki maden makineleri imalatçıları pozisyonundaki firmaların imkanlarından yararlanıp üretilmeyen ürünleri üretmek. Bunu Zonguldak'ta yaparak yakın süreçte kooperatifleşip tahsis süreci devam eden alanda da bir maden makineleri imalatçı sanayi bölgesi oluşturarak ciddi bir ekonomik değer üretmek istiyoruz. Burada hem ülkemizin ve şehrimizin istihdamına katkı sağlayacağız. Sadece maden makineleri imalatı olarak düşünmeyelim. Zonguldak ilinde devam etmekte olan enerji yatırımlarını düşündüğümüzde çevremizdeki çelik kümelenmesini değerlendirdiğimizde bir de Filyos Endüstri Bölgesi'nde yakın gelecekte başlayacak olan faaliyetleri düşündüğümüzde Zonguldak'ta makinecilik sektörünün her anlamda gelişmesi çok önemli" diye konuştu.

ZONGULDAK

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında doğrulttuğu silah İslam'ı ağır yaraladı 9 yaşındaki İslam yaşam savaşı veriyor, ailesi ise sorumluların cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER (Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında ...
Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
YEREL HABERLER Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil edecek
YEREL HABERLER Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil ...
20 Kasım Dünya KOAH gününde KOAH hastalığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER 20 Kasım Dünya KOAH gününde KOAH hastalığına dikkat ...
Okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik seminerler başladı
YEREL HABERLER Okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik seminerler ...
(Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki ...
Çin´den ithal edilen sistem, yerli ve milli kaynaklarla ilk kez Zonguldak´ta üretildi
YEREL HABERLER Çin´den ithal edilen sistem, yerli ve milli ...
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
YEREL HABERLER Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk ...
Jandarma minik öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma minik öğrencileri unutmadı
Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılacak
YEREL HABERLER Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da ...
Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
YEREL HABERLER Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği
YEREL HABERLER Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk ...
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
YEREL HABERLER 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından ...
990 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER 990 uyuşturucu hapla yakalandı
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Çaresizlikten maçları oynadığımız yerde antrenman yapıyoruz" "Tesiste fareler cirit atıyor. Bu takım yokluk içinde 2 tane şampiyonluk yaşadı"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: ...
BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için Almanya’da
YEREL HABERLER BEÜ, Maden Makinaları Kümelenme Çalışmaları için ...
DSİ Genel Müdürü Aydın 'la Zonguldak ve bölgesi konuşuldu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın 'la Zonguldak ve bölgesi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X