Batık gemi denizden çıkarıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlarca kaynakla kesilip, parçalara ayrılarak, denizden çıkarıldı.

Türkiye bandıralı, 'Ahsen' isimli kuru yük gemisine, yanaştırıldığı Ereğli Limanı'nda, firmanın borçları nedeniyle 2003 yılında haciz işlemi yapıldı. 54 metre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde olan, 713 grostonluk kuru yük gemisi, 23 Ocak 2004'te olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, Uzunkum Caddesi'ndeki sahil bandında karaya oturdu. Geminin batan kısmı, vinçle çıkarılmaya çalışıldı. Güvertesinin tamamen kumla dolması nedeniyle çıkarılamayan gemi, içindeki kumun boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından elektrik ve oksijen kaynağı sistemiyle kesilerek, parça parça çıkarıldı. 2 ay süren çalışmalar sonunda gemi parçaları, denizden tamamen temizlendi. Gemi parçaları, kamyonla İzmir'e götürüldü.



ZONGULDAK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.