Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli anlatıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bayram tarafından 20192020 Eğitim Öğretim yılı 1822 Kasım Ara Tatil Mesleki Eğitim Çalışma Programı kapsamında "Proje, Fikri Geliştirme Paneli'nde " konulu seminer verildi.

Zonguldak Alaplı İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Panel, 20192020 Eğitim Öğretim yılı 1822 Kasım Ara Tatil Mesleki Eğitim Çalışma Programı kapsamında ilçedeki tüm orta öğretim kurumları idareci ve öğretmenlerini kapsayan 163 kişilik katılımcıya Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli kapsamında, Eğitim kapsamında proje nasıl yazılır, iyi bir projenin özellikleri ile proje yazım aşamaları nelerdir ve başarılı projelerden örnekler verilerek kamu personeli etkin proje oluşturma ve başarılı proje hazırlamaları hususunda bilgilendirildi. Panele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Şube Müdürümüz Suat Günay ve Projelerden Sorumlu Öğretmenimiz Elif Çakır da katıldı.

Panelde Eğitimde Proje Fikri Geliştirmenin yanı sıra ilçemizde başarıyla yürütülen ve planlama aşamasında olan projelerde paylaşıldı.

ZONGULDAK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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