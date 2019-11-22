(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor Çocuklarla duvarları renklendiriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor Çocuklarla duvarları renklendiriyorlar

İHA

Zonguldak'ta yaşayan 32 yaşındaki çocuk gelişim uzmanı Elif Kara Aksu; beraberindeki çocuklarla birlikte duvarlara resimler çiziyor. Okul binaları, mahalle duvarlarını renklendiren Aksu, resme yeteneği olan çocukların da yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor Çocuklarla duvarları renklendiriyorlar

Zonguldak'ta yaşayan 32 yaşındaki çocuk gelişim uzmanı Elif Kara Aksu; beraberindeki çocuklarla birlikte duvarlara resimler çiziyor. Okul binaları, mahalle duvarlarını renklendiren Aksu, resme yeteneği olan çocukların da yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.
Kilimli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif Kara Aksu, çocukluğunda başladığı resim yeteneğini sürdürmeye devam etti. Aksu, ilk önce evinin duvarlarını süsledi ardından da mahallesinin duvarlarına çizgi film karakterleri çizmeye başladı.
Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yeteneğini sergileyen Aksu, çocuklardan da birlikte resim çizme talebi gelmeye başlayınca okul duvarlarını da boyamaya başladı. Duvarlara çizgi film karakterlerinin yanı sıra dünya, bayrak resimleri çizen Aksu'nun yeteneğini görenler takdir etti.

"Beni izleyen teyzeler bile resim yapmak istedi"
Resim yaparken kendisini izleyen mahalle sakinlerinin bile resim çizmeye heveslendiğini anlatan Aksu, şöyle devam etti:
"Çocuk gelişimciyim. Çocuğukluğumdan beri resim yapıyorum. Son bir kaç yıldır duvarlara çizmeye başladım. Çocuklarla çizmeye başladık. Evde çiziyordum ama dedim ki ufak çaplı çocukları çok dahil edemiyorum. Çocuklar da yanıma gelmeye başlamıştı. Bir yerden sonra onların da ellerine fırça vermiştim. Boyamaya başladık. Daha güzel oldu. İlk başlarda mahallemde zaten çok yaşıtım yok. Teyzeler öyle oturup beni izliyorlardı. Sonra onlar da resim yapmak istediklerini söylediler. Bir gün onlarla da resim yapacağım. Çocuklardan resim çizemediklerini söyleyen oluyordu. Başladık. Sonra çocuk çizebildiğinin farkına vardı. Kolay kolay anneler de izin vermez zaten. İlk başlarda ev duvarlarına çizer genelde çocuklar. Bu şekilde çıktık. Kendileri de farkına vardıkça şu anda kendileri benden talep ediyorlar."

"Yeteneği olan hayallerinin peşinden gitsin"
Ücret karşılığı duvara resim yaptırmak isteyenlerin bile olduğunu anlatan Elif Kara Aksu, "Beni gördüğünde ücret karşılığı yapar mısın diyenler oluyor. Bir şekilde başlayacağım ve çocuklarla başlayacağım. Alınan ücretleri de yine lösemili çocuklara bağışlayacağız. Veya kimsesiz çocuklara bağışlayacağız. Çocukları kökten yetiştirmiş olacağız. Biz söyleyerek değil çocuklar bunu uygulayarak yapacağız. Bu bizim sorumluluğumuz. Yeteneği olanlar hayallerinin peşinden gitsin. Aileler bazen başka bir branşa yeteneği olan çocuklarını resim gibi yeteneklere zorlamaya çalışıyorlar. Sonraki süreçte ise başka yeteneği olduğu ortaya çıkıyor. Aileler de çocukları ne istiyorsa neye yeteneği varsa ona destek olmalı" diye ifade etti.

ZONGULDAK

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
YEREL HABERLER Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, ...
Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar
YEREL HABERLER Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti ...
Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli anlatıldı
YEREL HABERLER Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli ...
Batık gemi denizden çıkarıldı
YEREL HABERLER Batık gemi denizden çıkarıldı
(Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında doğrulttuğu silah İslam'ı ağır yaraladı 9 yaşındaki İslam yaşam savaşı veriyor, ailesi ise sorumluların cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER (Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında ...
Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ve milli olarak üretildi
YEREL HABERLER Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ...
Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
YEREL HABERLER Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil edecek
YEREL HABERLER Güreş Antrenörü Göçer, turnuvada Zonguldak'ı temsil ...
20 Kasım Dünya KOAH gününde KOAH hastalığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER 20 Kasım Dünya KOAH gününde KOAH hastalığına dikkat ...
Okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik seminerler başladı
YEREL HABERLER Okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik seminerler ...
(Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki ...
Çin´den ithal edilen sistem, yerli ve milli kaynaklarla ilk kez Zonguldak´ta üretildi
YEREL HABERLER Çin´den ithal edilen sistem, yerli ve milli ...
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
YEREL HABERLER Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk ...
Jandarma minik öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma minik öğrencileri unutmadı
Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılacak
YEREL HABERLER Devrek Bastonu ve Devrek Yöresel ürünleri Ankara'da ...
Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
YEREL HABERLER Çaycuma'da gıda hijyeni kursu
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği
YEREL HABERLER Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X