Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı

Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 1126 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursu başladı. Kursa farklı illerden 16’ya yakın antrenör katıldı. Zonguldak'tan ise bilardo salonu işletmeciliği yapan Musa Çakmak'ın eşi Nebiye Çakmak katıldı. Zonguldak’ta ilk kez bir kadının bilardo antrenör yetiştirme eğitim kursuna katılması kadınlara örnek oldu. Öte yandan Çakmak'ın eşi gibi iyi bir bilardocu olduğu ve eşinin destekleriyle kursu katıldığı öğrenildi. Ardından kursun sona ermesinin ardından kursiyerler antrenörlük belgesine sahip olacaklar.

ZONGULDAK 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.