Karapınar beldesinde 'Meyvecilik Kursu' başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde Karapınar beldesinde "Meyvecilik kursu" düzenlendi.

Karapınar beldesi Durmuşlar Mahallesi'nde yapılan kursa 25 kişi katıldı. 6 gün süren ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Asiye Şenbaş tarafından eğitim verilen kursta tamamı bayanlardan oluşan kursiyerlere meyvecilik üretimi, türleri, ekonomisi, bakım ve büyütülmesi gibi konular anlatıldı. Ayrıca uygulamalı bahçe gezisi düzenlendi. Kurs hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş "İlçe Müdürlüğümüzce süresiz olarak yaptığımız çiftçi ziyaretleri ve eğitimi yanında programlı ve süreli olarak planladığımız, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek 2019 yılında arıcılık, koyunculuk, mantar yetiştiriciliği, meyvecilik konularında kurslar açtık ve açmaya devam ediyoruz . Bugün de Karapınar beldemizde meyvecilik kursumuzu yaptığımız sınavla sona erdirdik. Katılım sağlayan 25 adet bayan kursiyerimize, kursa destek sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karapınar Belediyesi, diğer kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Eğitimin önemini kurslarla daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle kursları önemsiyoruz. Programlarımıza kursları katarak çiftçilerimizin ve gıda konularının daha bilinçli olmasına destek sağlıyoruz. Bu bağlamda Karapınar beldemizde düzenlediğimiz kursun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ZONGULDAK 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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