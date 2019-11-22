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Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Erdoğan Bektaş, mesajında şöyle dedi:
"Ülkelerin ekonomik ve toplumsal yaşamlarının iyileştirilmesi, kalkınması, ancak eğitim öğretime gereken hassasiyetin gösterilmesi ile mümkündür. İşte bu nedenle eğitim öğretim ülkemizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almış, değerli öğretmenlerimizin gösterdiği azim ve fedakârlık sayesinde bugünlere ulaşılmıştır. Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi olan öğretmenlik büyük bir emek, fedakârlık, hoşgörü ve sabır isteyen ulvi bir meslektir. Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, bilgi ile donatarak aydınlık, huzurlu, mutlu, kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru sorumluluklarını her zaman büyük bir özveri ve azimle yerine getirmektedirler. Toplumsal yaşantımızda saygın bir yeri olan, değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız, ülkesine, milletine, milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı, kendine güvenen, okuyan, araştıran, sorgulayan, güzel ahlak ve sorumluluk sahibi kişilikli bireyler olarak ülkemizi gelişmiş ülkeler içerisinde söz sahibi yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda büyük emek, özveri, sabır ve hoşgörü sergileyerek gelişmelerine katkı sağlayan, geleceğimizin mimarları, eğitimin temel taşı ve vazgeçilmezleri öğretmenlerimizin “ Öğretmenler Gününü” kutluyor; Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, tüm öğretmenlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı huzurlu mutlu bir yaşam, görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum."

ZONGULDAK

22 Kasım 2019 Cuma

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