Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

İHA

BEÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe hazırlık kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

BEÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe hazırlık kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tören, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Tıp Fakültesi Dekanı Murat Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan, Ahmet Erdoğan Sağ. Hiz. M.Y.O. Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zehra Safi Öz, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Okşan Dağlı, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Diş Hekimi Meltem Gürbüz, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Diş Hekimi Emre Erbaycu, akademikidari personel, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşti.
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kırcalı ve Öğr. Gör. Selen Kırcalı tarafından verilen müzik dinletisi ile başlayan törende ilk olarak kürsüye çıkan Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Diş Hekimi Meltem Gürbüz, öğrencilere diş hekimliği mesleğinin önemini anlattı.
Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, 2008 yılında kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin çağdaş eğitim araçlarıyla donanmış derslikleri, klinik öncesi uygulama laboratuvarları, simülasyon eğitimlerinin verildiği fantom laboratuvarları ve modern klinikleriyle nitelikli diş hekimleri yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyerek Fakültenin kuruluşundan bu yana çok hızlı bir şekilde gelişip büyük illerdeki diş hekimliği fakülteleriyle boy ölçüşecek düzeye ulaştığını belirtti. 22 Kasım’ın Diş Hekimleri Günü olarak kutlandığını ve bu özel günün heyecanını da yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Bodrumlu öğrencilere hitaben, “Bugün giyeceğiniz beyaz önlük ile diş hekimliği mesleğini daha da iyi hissedeceksiniz. Saflığın, doğruluğun ve temizliğin simgesi olan beyaz önlüklerinizle meslek etiğine uygun örnek birer hekim adayı olarak çalışacağınızdan ve diş hekimi saygınlığını koruyacağınızdan eminim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere protokol tarafından belgeleri verildi. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen beyaz önlük giyme töreni, öğrencilerin Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar eşliğinde yemin etmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı öncülüğünde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle son buldu.

ZONGULDAK

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP GMİS’in 73. Yılını kutladı
YEREL HABERLER MHP GMİS’in 73. Yılını kutladı
GMİS Yönetim Kurulu: “Öğretmenler Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu: “Öğretmenler Günü kutlu olsun”
Uzmanından karbonmonoksit uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından karbonmonoksit uyarısı
Erdemir öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Erdemir öğretmenleri ağırladı
Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Karapınar beldesinde 'Meyvecilik Kursu' başladı
YEREL HABERLER Karapınar beldesinde 'Meyvecilik Kursu' başladı
Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı
YEREL HABERLER Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Acar'la Zonguldak konuşuldu
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Acar'la ...
Başkan Keleş Katar İş Forumu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Keleş Katar İş Forumu toplantısına katıldı
Valilik önünde hareketli anlar yol yerine merdivende inmeye kalktı
YEREL HABERLER Valilik önünde hareketli anlar yol yerine merdivende ...
Karla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karla mücadele toplantısı yapıldı
Çılgın aşık kız arkadaşıyla barışmak için sokağı birbirine kattı
YEREL HABERLER Çılgın aşık kız arkadaşıyla barışmak için sokağı ...
İlkokul öğrencileri ara tatilde doğa yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri ara tatilde doğa yürüyüşü yaptı
Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
YEREL HABERLER Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor Çocuklarla duvarları renklendiriyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat ...
Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, ...
Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar
YEREL HABERLER Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti ...
Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli anlatıldı
YEREL HABERLER Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli ...
Batık gemi denizden çıkarıldı
YEREL HABERLER Batık gemi denizden çıkarıldı
(Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında doğrulttuğu silah İslam'ı ağır yaraladı 9 yaşındaki İslam yaşam savaşı veriyor, ailesi ise sorumluların cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER (Özel) 8 yaşındaki arkadaşının, oyun sırasında ...
Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ve milli olarak üretildi
YEREL HABERLER Çin'den milyonlarca liraya ithal edilen sistem yerli ...
Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı
Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
YEREL HABERLER Hedef Gençler Balkan Şampiyonluğu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X