MHP GMİS’in 73. Yılını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyeleri, GMİS’in kuruluşunun 73’üncü yılını kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Genel Maden İşçileri Sendikası’nın köklü bir sendika olduğunu belirterek GMİS’in kuruluşunun 73’üncü yılını kutladı.

ZONGULDAK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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